Halle/Westfalen. Die Wachablösung im deutschen Herren-Tennis ist längst vollzogen. Doch wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, wer die deutsche Nummer eins ist, dann lieferte ihn Alexander Zverev am Mittwoch bei den Gerry Weber Open im westfälischen Halle. Der Nachwuchsstar setzte sich im Achtelfinale gegen den langjährigen deutschen Spitzenspieler Philipp Kohlschreiber klar mit 6:3, 6:4 durch und erreichte traumwandlerisch sicher das Viertelfinale. Dort wartet am Freitag Roberto Bautista Agut. Der Spanier bezwang Dustin Brown mit 6:4, 1:6, 7:6 (8:6).

"Es war trotz des Ergebnisses sehr schwer für mich", sagte Zverev nach seiner souveränen Vorstellung. Der Weltranglisten-Zwölfte benötigte aber lediglich 64 Minuten für seinen Erfolg. Mit dem dritten Matchball machte der Vorjahresfinalist das Weiterkommen perfekt. An einen erneuten Endspiel-Einzug verschwendet der gebürtige Hamburger aber noch keinen Gedanken. "Ans Finale zu denken ist jetzt noch zu früh. Vorher warten noch schwere Gegner."Vor Beginn des Turniers hatte Zverev mit der forschen Aussage, er wolle am Ende des Jahres bei den ATP-World-Tour-Finals in London dabei sein, die Marschroute für die zweite Hälfte des Jahres 2017 vorgegeben. Und in Halle lässt der 1,98 Meter Schlaks seinen Worten bislang Taten folgen. "Die Kräfteverhältnisse waren klar heute auf dem Platz", sagte Kohlschreiber anerkennend. "Um so einen guten Spieler zu schlagen, muss ich deutlich besser spielen", räumte er ein.Überraschend ausgeschieden ist Dominic Thiem. Der an Nummer zwei gesetzte Österreicher musste sich am Mittwochabend dem Niederländer Robin Haase mit 3:6, 6:7 (7:9) geschlagen geben. Haase trifft nun im Viertelfinale auf den Franzosen Richard Gasquet, der den Australier Bernard Tomic mit 6:3, 6:3 bezwang.Nach Julia Görges hat auch Sabine Lisicki das Viertelfinale beim Damen-Tennis-Turnier auf Mallorca erreicht. Bei ihrem ersten Start nach langer Verletzungspause gewann die Berlinerin am Mittwoch mit 6:3, 6:4 gegen die Amerikanerin Shelby Rogers auch ihr zweites Match. Damit trifft die einstige Wimbledonfinalistin in einem deutschen Duell nun auf Görges, die zuvor 6:1, 6:2 gegen die topgesetzte Russin Anastassija Pawljutschenkowa siegte. Mona Barthel scheiterte im Achtelfinale mit 6:4, 4:6, 2:6 an Catherine Bellis (USA).