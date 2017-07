Hamburg. Im tiefen roten Sand von Hamburg hat Tennis-Oldie Florian Mayer seinen zweiten großen Turniersieg auf deutschem Boden verpasst. Im Duell gegen seinen argentinischen Namensvetter Leonardo Mayer unterlag der Bayreuther am Sonntag mit 4:6, 6:4, 3:6. Der 33-jährige Franke kassiert immerhin ein Preisgeld von 158 420 Euro und wird am Montag in der Weltrangliste wieder unter den Top 60 geführt. Der in der Qualifikation eigentlich gescheiterte und nachträglich noch ins Feld gerutschte Mayer triumphierte bereits 2014 bei der mit knapp 1,5 Millionen Euro dotierten Veranstaltung in der Hansestadt. Turnierdirektor Michael Stich war vor 24 Jahren der bisher letzte Deutsche, der die German Open gewann. "Ich kann mir nicht viel vorwerfen, ich bin immer drangeblieben", sagte der zuletzt von vielen Verletzungen geplagte Florian Mayer nach der umkämpften Partie. "Ich bin stolz auf meine Leistung. Das Finale hier zu erreichen, war schon unglaublich." Im Halbfinale hatte sich Mayer gegen Philipp Kohlschreiber durchgesetzt, der im zweiten Satz wegen Oberschenkelproblemen aufgeben musste.

"Flo pickt sich anscheinend ein deutsches Turnier im Jahr heraus", meinte Stich über die starken Leistungen der Nummer 101 der Welt. Im vergangenen Jahr war dem Deutschen der Sieg in Halle gelungen.Topspieler wie der Hamburger Alexander Zverev machten dieses Jahr einen Bogen um den Rothenbaum, weil sie vor den US Open auf Hartplatz spielen wollen.