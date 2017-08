Nyon. Vorjahressieger Cristiano Ronaldo geht als Favorit in das Rennen um seine dritte Trophäe als Europas Fußballer des Jahres. Neben dem portugiesischen Superstar von Champions-League-Gewinner Real Madrid stehen Dauerrivale Lionel Messi vom FC Barcelona und Juventus Turins Keeper Gianluigi Buffon unter den Top Drei. Die Preisvergabe findet am 24. August in Monaco statt.

Einer aus der Bundesliga

Maroszán mit Chancen

Europas Fußballer des Jahres 1./2./3. Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Lionel Messi (FC Barcelona) und Gianluigi Buffon (Juventus Turin)



4. Luka Modric (Real Madrid)



5. Toni Kroos (Real Madrid)



6. Paulo Dybala (Juventus Turin)



7. Sergio Ramos (Real Madrid)



8. Kylian Mbappé (AS Monaco)



9. Robert Lewandowski (FC Bayern München)



10. Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) (dpa)

Für Messi wäre es ebenfalls die dritte Auszeichnung mit dem Uefa-Award. Buffon hat die Trophäe bislang noch nicht geholt und ist trotz der starken Leistungen beim Einzug ins Königsklassen-Finale nur Außenseiter.Als bester Deutscher kam Ronaldos Real-Teamkollege Toni Kroos bei der Wahl hinter Luka Modric auf Rang fünf. Bayern Münchens Robert Lewandowski steht als einziger Bundesligaprofi unter den besten Zehn und wurde Neunter. Bei der Kür waren 80 Trainer der Clubs aus der Königsklasse und Europa-League der Vorsaison sowie 55 Journalisten stimmberechtigt. Bei der Zeremonie bei der Champions-League-Auslosung werden auch der beste Torhüter, Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer der Königsklassen-Vorsaison prämiert.Bei der Wahl zu Europas Fußballerin des Jahres besitzt die deutsche Nationalspielerin Dzsenifer Marozsán von Olympique Lyon neben der Dänin Pernille Harder vom VfL Wolfsburg und Lieke Martens aus den Niederlanden noch Siegchancen. Marozsán war zuletzt zweimal auf Platz drei gelandet. Außer ihr schaffte es keine weitere Deutsche unter die besten Zehn.