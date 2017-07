Der fünfmalige Etappensieger Kittel und sein früherer Teamkollege Degenkolb sind die großen Verlierer der 16. Tour-Etappe. Der Triumph gehört Radprofi Matthews, der die beiden Deutschen mächtig ärgert.

"Die Tür zugemacht"

Matthews überrascht

Romans-sur-Isère. John Degenkolb verschwand frustriert und verärgert in den Teambus, Marcel Kittel holte sich sein Grünes Trikot erst mit großer Verspätung ab: Die letzte Sprintchance vor den Alpen endete für die deutschen Hoffnungen in einer einzigen Enttäuschung- und Kittels Traum vom Sieg in der Punktewertung in Paris droht nach dem Triumph seines Rivalen Michael Matthews in Romans-sur-Isère am Dienstag zu platzen.Auf Matthews war Degenkolb gar nicht gut zu sprechen. Der Klassikerspezialist, der hinter dem Australier und dem Norweger Edvald Boasson-Hagen Dritter wurde, legte über sein Team gar Protest gegen den Australier ein - ohne Erfolg. "Er hat seine Fahrlinie verlassen und mir die Tür zugemacht. Wir sprechen über fairen Sport. Ich bin schon einmal in einem Zielsprint schwer gestürzt - ich brauche das nicht noch einmal", erregte sich Degenkolb, der bei seiner fünften Tour-Teilnahme weiter auf der Jagd nach seinem ersten Tagessieg ist. Nach dem Zieleinlauf packte er Matthews gar kurz an den Nacken.Von der Jury gab es aber nach dem heiklen Sprint keine Reaktion - und Matthews verstand die ganze Aufregung nicht: "Ich habe meine Linie nicht verlassen. Ich weiß nicht, was er meint. Das ist sein Problem."Probleme bereitet Matthews aber nicht nur Degenkolb, sondern auch zunehmend Kittel. Dem Strahlemann der ersten beiden Tour-Wochen war im Ziel der 16. Etappe jedenfalls nicht mehr zum Lachen. Mit über 16 Minuten Rückstand erreichte Kittel das Ziel, sein Vorsprung im Kampf um das Grüne Trikot auf Matthews ist auf nur noch 29 Punkte geschrumpft. "Ich konnte nichts machen. Das war nicht unser Tag", sagte Kittel. Matthews feierte quasi einen Doppelsieg, machte er auch wertvolle 50 Punkte auf Kittel gut. "Das war ein wunderbarer Tag für mich", sagte der Australier vom deutschen Sunweb-Team, das mit drei Etappensiegen und dem Bergtrikot für Warren Barguil eine Supertour fährt.Die Favoriten auf den Gesamtsieg taten sich vor Beginn der beiden harten Alpen-Etappen auf lediglich 165 Kilometern nicht weh. Spitzenreiter bleibt der dreimalige Toursieger Chris Froome mit weiter 18 Sekunden Vorsprung vor Fabio Aru, 23 Sekunden vor Romain Bardet und 29 Sekunden vor der Tour-Überraschung Rigoberto Uran.Ergebnisse16. Etappe Le Puy-en-Velay/Frankreich - Romans-sur-Isère/Frankreich (165,00 km): 1. Michael Matthews (Australien) - Team Sunweb 3:38:15 Std.; 2. Edvald Boasson Hagen (Norwegen) - Team Dimension Data + 0 Sek.; 3. John Degenkolb (Frankfurt/M.) - Trek - Segafredo; 4. Greg Van Avermaet (Belgien) - BMC Racing Team; 5. Christophe Laporte (Frankreich) - Solutions Credits; 6. Jens Keukeleire (Belgien) - Orica-Scott; ... 26. Nikias Arndt (Bonn) - Team Sunweb + 22; 33. Emanuel Buchmann (Ravensburg) - Bora-hansgrohe + 51; 43. André Greipel (Hürth) - Lotto-Soudal + 1:25 Min.; 47. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Movistar Team + 1:33; 72. Christian Knees (Rheinbach) - Team Sky + 2:14; 80. Paul Martens (Lanaken/Belgien) - Lotto NL-Jumbo + 2:51; 96. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Team Sunweb + 4:54Gesamtwertung: 1. Christopher Froome (Großbritannien) - Team Sky 68:18:36 Std.; 2. Fabio Aru (Italien) - Astana + 18 Sek.; 3. Romain Bardet (Frankreich) - AG2R La Mondiale + 23; 4. Rigoberto Urán (Kolumbien) - Cannondale-Drapac + 29; 5. Mikel Landa Meana (Spanien) - Team Sky + 1:17 Min.; 6. Simon Yates (Großbritannien) - Orica-Scott + 2:02; ... 16. Emanuel Buchmann (Ravensburg) - Bora-hansgrohe + 20:28; 66. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Team Sunweb + 1:44:40 Std.; 105. Tony Martin (Kreuzlingen/Schweiz) - Katusha-Alpecin + 2:19:14; 116. John Degenkolb (Frankfurt/M.) - Trek - Segafredo + 2:27:13; 159. Marcel Kittel (Erfurt) - Quick-Step + 3:09:12Bergwertung: 1. Warren Barguil (Frankreich) - Team Sunweb 117 Pkt.; 2. Primoz Roglic (Slowenien) - Lotto NL-Jumbo 38; 3. Thomas De Gendt (Belgien) - Lotto-Soudal 38;Sprintwertung: 1. Marcel Kittel (Erfurt) - Quick-Step 373 Pkt.; 2. Michael Matthews (Australien) - Team Sunweb 344; 3. A. Greipel (Hürth) - Lotto-Soudal 204; ...10. John Degenkolb (Frankfurt) - Trek - Segafredo 79Teamwertung: 1. Team Sky (Großbritannien) 205:06:20 Std.; 2. AG2R La Mondiale (Frankreich) + 10:07 Min.; 3. Trek - Segafredo (USA) + 1:03:43 Std.; ... 11. Team Sunweb (Deutschland) + 2:29:40; ... 18. Bora-hansgrohe (Deutschland) + 3:19:12