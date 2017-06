Mainz. Der FSV Mainz 05 hat mit der Verpflichtung von Ex-Nationaltorwart René Adler einen Transfer-Coup gelandet. Der 32-Jährige absolvierte am Donnerstag mit Erfolg einen fünfeinhalbstündigen Medizincheck und unterschrieb anschließend bei den Rheinhessen einen Zweijahresvertrag bis zum Sommer 2019. "Der Wechsel zu Mainz 05 ist für mich der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Die ruhige und konzentrierte Atmosphäre im Verein passt zu mir, sportlich habe ich das Gefühl, dass hier etwas Spannendes entstehen kann", sagte Adler.

Adler kommt ablösefrei vom Ligakonkurrenten Hamburger SV, den er nach fünf Jahren freiwillig verlassen hat. Er soll in Mainz den Dänen Jonas Lössl als Nummer 1 ablösen, der in der vergangenen Saison nicht überzeugen konnte. Zunächst war über einen Wechsel Adlers in die englische Premier League spekuliert worden.