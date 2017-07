Sebastian Vettel schleppt sich zum Formel-1-Sieg in Ungarn. Eine verzogene Lenkung am Ferrari macht das letzte Rennen vor der Sommerpause zum Krimi. Lewis Hamilton lässt seinen Teamkollegen kurz vor Ende wieder passieren - und büßt kostbare Punkte ein.

Ich bin auf Wolke sieben, das war ein ganz ganz schwieriges Rennen für mich. Sieger Sebastian Vettel

Budapest. In der Hitze des Hungarorings hat Sebastian Vettel trotz verzogener Lenkung seinen vierten Formel-1-Saisonsieg gerettet und Lewis Hamilton im Titelrennen wieder distanziert. Abgeschirmt von Teamkollege Kimi Räikkönen, der am Sonntag den Ferrari-Doppelerfolg vor dem Mercedes-Duo Valtteri Bottas und Hamilton sicherte, schleppte sich der Hesse trotz des technischen Defekts als Erster ins Ziel.Durch den Erfolg in seinem 50. Rennen für die Scuderia verabschiedete sich Spitzenreiter Vettel mit 14 Punkten Vorsprung auf den Briten in die Sommerpause. "Ich bin auf Wolke sieben, das war ein ganz, ganz schwieriges Rennen für mich. Ich hatte alle Hände voll zu tun", sagte Vettel nach seinem 46. Karrieresieg.Kurz vor der Ziellinie ließ Hamilton seinen Teamkollegen sogar wieder passieren, nachdem ihm Bottas zuvor für die letztlich gescheiterte Attacke auf Ferrari den Weg frei gemacht hatte. "Vielen Dank an Lewis, dass er das Versprechen gehalten hat", sagte Bottas. "Das war ein supersportlicher Zug, der auf den ersten Blick vielleicht naiv ist", räumte Mercedes-Teamchef Toto Wolff ein.Renault-Mann Nico Hülkenberg musste am Sonntag auf dem Hungaroring eine Runde vor Schluss seinen Wagen in der Garage abstellen, Sauber-Fahrer Pascal Wehrlein wurde 15.Wieviel Vettels Sieg im Titelrennen wert ist, wird sich zeigen. Rekordchampion Michael Schumacher war 2004 der bislang letzte Pilot, der nach dem Ungarn-Erfolg am Saisonende auch Weltmeister wurde. Seither musste sich der Budapest-Sieger in der Gesamtabrechnung immer hinten anstellen. Hamilton hat das schon selbst miterlebt. Im Vorjahr raste er zwar zu seinem fünften Erfolg in Budapest, den Titel sicherte sich am Ende jedoch Teamkollege Nico Rosberg."Uns liegt die Strecke nicht, sie ist kurz und kurvig", hatte Mercedes-Teamchef Wolff vor Formel-1-Etappe elf eingeräumt. "Für uns geht es um Schadensbegrenzung." Dies gelang Mercedes einigermaßen.