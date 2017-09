Baku. Die deutschen Volleyballerinnen sind bei der EM in Georgien und Aserbaidschan mit ihrem ersten Sieg ins Achtelfinale eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski bezwang am Sonntag Außenseiter Ungarn in Gruppe A mit 3:1 (25:21, 19:25, 25:21, 25:18). Nach der unnötigen Auftaktniederlage gegen den zweimaligen EM-Gewinner Polen und einem Ruhetag leistete sich der EM-Fünfte von 2015 aber viel zu viele vermeidbare Fehler. Mit einem klaren Erfolg gegen Aserbaidschan am Montag (16.00 Uhr) in Baku könnte Koslowskis Team im Idealfall sogar noch als Gruppensieger direkt ins Viertelfinale einziehen.