Baku. Nervenschwache deutsche Volleyballerinnen haben einen Fehlstart in die EM in Georgien und Aserbaidschan hingelegt. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag am Freitagabend in Gruppe A gegen den zweimaligen Titelträger Polen in einem Marathon-Match mit 2:3 (25:23, 15:25, 25:18, 23:25, 5:15).

Nach der vermeidbaren Niederlage gegen den Weltranglisten-22. stehen die Deutschen, die sich zu viele Durchhänger leisteten, schon unter Druck. Auf dem angepeilten Weg ins Viertelfinale trifft der EM-Fünfte von 2015 nach einem Ruhetag am Sonntag (18.30 Uhr/Sport1) auf Außenseiter Ungarn und am Montag (16.00 Uhr/Sport1) auf Co-Gastgeber Aserbaidschan. Nur die vier Gruppensieger ziehen direkt ins Viertelfinale ein.Trotz des Gewinns des ersten Durchgangs verschliefen die Deutschen den Auftakt im zweiten Satz. Ohne Konzentration in den eigenen Aktionen gerieten Fromm & Co. vorentscheidend mit 10:17 ins Hintertreffen. Im dritten Durchgang kämpfte sich der EM-Fünfte von 2015 nach einem Rückstand zurück und führte 17:13. In einer hektischen Schlussphase von Abschnitt drei konnten sich die Deutschen dann auf die Effektivität in ihrem Angriff verlassen. Trotz einer Führung zum Ende des vierten Satzes konnten die deutschen Schmetterkünstlerinnen nicht die vorzeitige Entscheidung erzwingen. Im fünften Satz hatte Koslowskis Team nichts mehr entgegenzusetzen.