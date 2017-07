Balatonfüred. In Budapest jubelten Patrick Hausding und sein Team ausgelassen, bei den Freiwasserschwimmern um die kollabierte Finnia Wunram herrschte am Plattensee dagegen der große Frust. Unterschiedlicher als bei den deutschen Athleten konnte die Stimmung am Donnerstag bei der Schwimm-WM in Ungarn kaum sein.

In der Duna-Aréna pfiff Wasserspring-Bundestrainer Lutz Buschkow begeistert auf zwei Fingern, Hausdings Coach Christoph Bohm ballte die Faust. Rekordeuropameister Hausding, der sich vom Drei-Meter-Brett mit 526,15 Punkten Silber sicherte, lächelte bei der Siegerehrung gelöst, winkte den jubelnden deutschen Fans zu. Am Montag hatte er bei der Abschiedsvorstellung mit Sascha Klein vom Zehn-Meter-Turm Bronze geholt. Es waren die bisher einzigen beiden deutschen Medaillen bei dieser WM."Ich wäre mit den Top 6 zufrieden. Silber ist unglaublich", sagte Hausding überglücklich: "Ich bin heute international den Drei-Meter-Wettkampf meines Lebens gesprungen. Es war insgesamt einfach überragend hier." Buschkow sprach von einer "Top-Bilanz".Der 28 Jahre alte Hausding musste sich in seinem schon fünften WM-Wettkampf in Ungarn nur dem Chinesen Xie Siyi, der auf 547,10 Punkte kam, geschlagen geben.Rund 150 Kilometer entfernt wurde die 4x1,25-Kilometer-Staffel, größte Hoffnung der Freiwasserschwimmer, nur Achter. Wenn auch unter höchst unglücklichen Umständen. Wunram plagte sich nach einer Kollision zum Start mit Kreislaufproblemen und Schnappatmung herum, im Ziel verließen sie dann völlig die Kräfte. "Sie musste aus dem Wasser gezogen werden, weil sie nicht mehr die Kraft hatte, selbst rauszusteigen. Dann ist sie kollabiert", berichtete Bundestrainer Stefan Lurz. Die 21-Jährige war unter Wasser gezogen worden, bekam Tritte und Schläge gegen Kopf, Nacken und Rücken ab. Am Ende hyperventilierte sie. Anderthalb Stunden später kehrte sie aber wieder ins Teamhotel zurück.