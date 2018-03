Manchester. Der schwedische Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic hat seinen Vertrag mit Manchester United mit sofortiger Wirkung gelöst und wird den Premier-League-Club verlassen. Das teilte ManUnited am frühen Donnerstagabend mit. Zuvor hatte der US-Fernsehsender ESPN berichtet, dass der 36-Jährige kurz vor einem Wechsel in die USA zu den Los Angeles Galaxy in der Major League Soccer stehe. ManU-Trainer José Mourinho habe einem Wechsel bereits zugestimmt.

"Großartige Dinge gehen auch einmal zu Ende, und es ist Zeit, weiterzuziehen nach zwei fantastischen Spielzeiten mit Manchester United", wurde Ibrahimovic zitiert. Dass LA Galaxy Interesse an einer Verpflichtung des Schweden hat, wird schon seit Monaten immer wieder diskutiert. Mourinho hatte Anfang März erklärt, dass die laufende Saison wohl die letzte des Torjägers bei den Red Devils sein werde. Ibrahimovic erzielte seit seinem Wechsel 2016 insgesamt 29 Tore in 53 Spielen für Manchester. Nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Jahr spielte der Schwede aber keine größere Rolle mehr in Old Trafford. Bei einem Wechsel von Ibrahimovic wäre die MLS, die gerade mit Bastian Schweinsteiger bei Chicago Fire in die neue Saison gestartet ist, um eine Attraktion reicher.