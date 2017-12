London. Londons Bürgermeister Sadiq Khan wird die Kontrolle über das London Stadion, die Spielstätte des Premier-League-Vereins West Ham United, übernehmen. Das kündigte Khan am Freitag an. Grund sei die finanzielle Misswirtschaft beim Umbau des ehemaligen Olympiastadions. Der Bürgermeister von der Labour-Partei erhob Vorwürfe gegen seinen Amtsvorgänger, den heutigen britischen Außenminister Boris Johnson. "Eine Reihe von Fehlern" Johnsons hätten demnach dazu geführt, dass die Kosten des Stadionumbaus in die Höhe schossen. Demnach hätten Steuerzahler einen jährlichen Verlust von rund 20 Millionen Pfund (ca. 23 Millionen Euro) zu tragen. Der Umbau des Stadions war mit 216 Millionen Euro kalkuliert worden, habe dann aber rund 367 Miollionen Euro gekostet.