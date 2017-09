Berlin. Ausgelassen hüpften die mexikanischen Profis mit dem ehemaligen Bundesliga-Star Chicharito im Kreis und feierten die WM-Qualifikation. Stammgast Mexiko wird beim Endturnier 2018 in Russland wieder dabei sein, zum siebten Mal in Serie und zum 16. Mal überhaupt. "Wir müssen das genießen", sagte Trainer Luis Pompilio Páez, der den gesperrten Chefcoach Juan Carlos Osorio vertritt, nach dem 1:0-Sieg über Panama. Damit ist Mexiko als fünftes Team nach dem Gastgeber, Brasilien, Iran und Japan in Russland dabei. Dagegen steht für andere große Fußball-Nationen die Teilnahme an der WM noch in weiter Ferne. Unter anderem die ehemaligen Weltmeister Argentinien mit Lionel Messi, Italien und Uruguay sowie Ex-Europameister Niederlande und der amtierende Europa-Champion Portugal mit Weltfußballer Cristiano Ronaldo müssen sich große Sorgen um die Qualifikation machen.

Vor allem sieht Italien nach der 0:3-Pleite in Spanien "die WM in Gefahr", wie die "Corriere dello Sport" befürchtet. Dem vierfachen Weltmeister droht nach der Demütigung die erste Nichtteilnahme seit 1958. Vor allem Torwart-Veteran Gianluigi Buffon, der mit seinem 170. Länderspiel einen Europa-Rekord aufstellte, wurde als Schuldiger der Niederlage ausgemacht. Der 39-Jährige von Juventus Turin wurde in Fan-Foren unter anderem als "Rentner" und "Kartoffelsack" beschimpft. Während Spaniens Keeper David de Gea die wenigen Chancen der Gäste meisterlich vereitelte, wirkte Buffon bei den Gegentreffern durch den überragenden Isco (14./40.) und Alvaro Morata (77.) überfordert.Auch die US-Fußballer stecken in Not. "Eine Riesenenttäuschung", nannte Bruce Arena, Nachfolger von Jürgen Klinsmann, das 0:2 gegen Costa Rica. Bei einer Niederlage gegen Honduras droht das Aus.Die Niederlande wahrten ihre Minimalchance auf die Qualifikation mit einem 3:1 (1:0) gegen Bulgarien am Sonntagabend in Amsterdam. Drei Tage nach dem 0:4-Debakel gegen Frankreich trafen Davy Pröpper (7./80.) und Arjen Robben (67.) für das Team von Bondscoach Dick Advocaat. Die Elftal kletterte in der europäischen Gruppe A auf Rang drei, benötigt in den verbleibenden beiden Gruppenspielen aber weiterhin zwei Siege, um das Ticket nach Russland noch lösen zu können. Österreich ist nach dem 0:1 in Wales quasi chancenlos. "Das ist einfach Scheiße", schimpfte Bayerns David Alaba. Mit Serbien, Irland und Wales liegen drei Nationen vor der Alpenrepublik.