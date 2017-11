Wo würde der Club ohne Mikael Ishak stehen? Der Schwede sorgt mit einem Doppelpack für den Sieg in Braunschweig. "Ein super Gefühl."

Braunschweig. Im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga entwickelt sich Mikael Ishak immer mehr zum größten Trumpf des 1. FC Nürnberg. Beim famosen 3:2 (1:1) bei Eintracht Braunschweig war der Torjäger aus Schweden am Samstag mit seinem Doppelpack nicht nur der Matchwinner. Der 24-Jährige konnte auch noch ein Jubiläumstor bejubeln: Ihm gelang beim 2:2 der 1000. Zweitliga-Treffer des Clubs."Zwei Tore zu machen und zu gewinnen, das ist ein super Gefühl. Dass es das 1000. Zweitliga-Tor war, ist ein schöner Nebeneffekt", sagte Ishak, der in der 69. und 83. Spielminute traf und damit das 1:2 in den Sieg umwandelte. "Das Spiel war schwer. Dass wir dann so ein Finish hinlegen, ist natürlich perfekt", erklärte der Angreifer. Es waren seine Saisontore zehn und elf. Damit führt Ishak in der 2. Liga die Torschützenliste an. Ein Drittel der Club-Tore hat er erzielt.Michael Köllner ordnete den Erfolg hoch ein. "Der letzte Ligasieg hier in Braunschweig datiert aus dem Jahre 1968. Daran erkennt man, wie schwer es ist, hier zu gewinnen", erklärte der Trainer. Kapitän Hanno Behrens brachte die Nürnberger vor 21 605 Zuschauern in Führung (36.). Aber Salim Khelifi (38.) und Suleiman Abdullahi (64.) konnten die Partie vorübergehend für Braunschweig kippen. "Der Sieg geht in Ordnung. Für die Leistung kann man sich schon mal belohnen", sagte Kapitän Behrens: "Jetzt sind wir Dritter. Wir wollen da bleiben."Der wässrige Boden im Eintracht-Stadion machte den Spielern das Fußballspielen schwer. Köllners Mannschaft zeigte vor allem nach dem Rückstand Moral und Entschlossenheit. "In der zweiten Halbzeit war es ein Kampfspiel, in dem Braunschweig in Führung geht. Wir kommen aber zurück und sind froh, dass Ishak mit einem schönen Kopfball noch den Siegtreffer macht", sagte Behrens.Auch der Mann des Tages hob die Willensstärke seines Teams hervor. "Man hat gemerkt, dass wir es nach dem 1:2 unbedingt noch umbiegen wollten. Schön, dass uns das gelungen ist", sagte Torjäger Ishak.