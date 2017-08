Zehn bayerische Vereine starten im DFB-Pokal. Während Rekordsieger Bayern München in Chemnitz ran muss, treten kleinere Vereine als Gastgeber auf - wenn auch nicht immer im eigenen Stadion. Der Club ist erst am Montag dran.

München. Die Bayern starten wie immer als haushohe Favoriten in den DFB-Pokal. Die neun anderen bayerischen Fußballvereine stehen dagegen vor durchaus schweren Aufgaben in der ersten Runde. Im Angebot ist ein Derby in München sowie ein "Heimspiel" in 100 Kilometern, wenn die Würzburger Kickers in Offenbach auf Werder Bremen treffen.SAMSTAGChemnitzer FC - Bayern MünchenCarlo Ancelotti hat mal wieder richtig gute Laune. Der Supercup-Titel, eine ungestörte Trainingswoche und die Rückkehr der ersten verletzten Fußballprofis aus dem Krankenlager haben die Rahmenbedingungen beim FC Bayern München vor der Pflichtaufgabe im DFB-Pokal am Samstag (15.30 Uhr) beim Drittligisten Chemnitzer FC total verändert."Die Woche war gut. Wir haben gut trainiert. Und der Sieg im Supercup gegen Borussia Dortmund hilft uns, mehr Selbstvertrauen zu kriegen", sagte Ancelotti. Angst vor einer Pokal-Blamage? Nichts da. "Wir müssen konzentriert sein", erklärte der Italiener. Dann sei der Einzug in Runde zwei programmiert. "Chemnitz ist ein wichtiges Spiel. Und der Pokal ist ein wichtiger Wettbewerb für uns." Das letzte Erstrunden-Aus liegt sogar über 20 Jahre zurück: 1994 unterlag der FC Bayern mit Trainer Giovanni Trapattoni beim damaligen TSV Vestenbergsgreuth - heute Greuther Fürth - sensationell mit 0:1.Schon in Chemnitz vergrößert sich Ancelottis Personalauswahl durch die Rückkehr der zuletzt verletzten Arjen Robben und David Alaba.Jahn Regensburg - DarmstadtVoller Vorfreude blickt der SSV Jahn Regensburg seinem Auftakt im DFB-Pokal am Samstag (18.30 Uhr) gegen den SV Darmstadt entgegen. Rund 7500 Karten konnte der Zweitligist aus der Oberpfalz bislang absetzen.Trainer Achim Beierlorzer sagte am Donnerstag, dass er sich auch auf den "Weltmeister in der Startelf" der Hessen freue. Gemeint war Mittelfeldspieler Kevin Großkreutz, der 2014 mit der DFB-Elf in Brasilien triumphierte. Die beiden Niederlagen zum Zweitliga-Auftakt will Beierlorzer nicht überbewerten. Er betrachte jedes Spiel einzeln und nicht in einer Serie, versicherte der 49-Jährige.Verzichten muss Beierlorzer weiter auf Johannes Stingl und Oliver Hein. Mittelfeldspieler Uwe Hesse fehlt nach einem Außenbandriss im linken Sprunggelenk ohnehin. Flügelstürmer Albion Vrenezi ist nach derzeitigem Stand nicht einsatzbereit. Er sei noch nicht spielberechtigt, sagte Beierlorzer. Hintergrund sind Vertragsunstimmigkeiten mit dem SV Sandhausen.Sonntag1860 München - FC IngolstadtNach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga treffen die "Löwen" mal wieder auf ein Profiteam. Ein ausverkauftes Grünwalder Stadion soll einen angemessenen Rahmen für das Derby liefern. Ingolstadt hofft nach zwei Pleiten in der Liga und den Suspendierungen von Hadergjonaj und Tisserand auf das erste Erfolgserlebnis. Kapitän Matip sprach sogar von einem "perfekten Zeitpunkt" für das Match. "Die Gier auf den Erfolg ist bei uns nach den Niederlagen umso größer. Wir sind heiß auf den ersten Sieg", sagte Trainer Maik Walpurgis.