Wow, was war das denn? Mit einer Tennis-Demonstration der Extraklasse hat sich Rafael Nadal in Paris den zehnten Titel gesichert und damit bei den French Open Geschichte geschrieben. Die Dominanz von Nadal war für den Schweizer Stan Wawrinka erdrückend.

Paris. Nach seinem zehnten French-Open-Titel wurde Rafael Nadal in Paris mit einer riesigen Choreographie gefeiert. "Bravo Rafa" stand auf einem metergroßen Banner, auf zwei anderen Fahnen waren die Zahl zehn und der Coupe des Mousquetaires abgebildet. Über die Video-Leinwand liefen Bilder von all seinen zehn Triumphen im Stade Roland Garros, und zur Krönung überreichte ihm sein Onkel und Trainer Toni auch noch den Siegerpokal. "Für mich ist das ein unglaublicher Moment, hier la Décima perfekt gemacht zu haben", sagte Nadal nach einer weiteren beeindruckenden Tennis-Sternstunde auf seinem absoluten Lieblingsplatz.Im Finale von Paris setzte sich der spanische Sandplatz-Titan am Sonntag mit 6:2, 6:3, 6:1 gegen den bemitleidenswerten Schweizer Stan Wawrinka durch und feierte damit als erster Spieler seit Einführung des Profitennis zehn Titel bei ein und demselben Grand-Slam-Turnier. In einem der einseitigsten Paris-Endspiele der Turniergeschichte verwandelte Nadal nach nur 2:05 Stunden seinen zweiten Matchball. Danach ließ er sich wie in fast all den Vorjahren auf den Rücken fallen und schlug die Hände vors Gesicht."Mein Französisch ist sehr schlecht und im Moment noch schlechter, weil ich sehr emotional bin", sagte der Spanier in einem Mix aus Französisch und Englisch. "Das Gefühl, das ich hier habe, das Adrenalin, das ich hier spüre, ist mit keinem anderen Turnier zu vergleichen."Nadal, der für seinen insgesamt 15. Grand-Slam-Titel 2,1 Millionen Euro kassierte, wird sich in der neuen Weltrangliste wieder auf Platz zwei verbessern. Auf Sand ist und bleibt der 31-Jährige aber eine Ausnahmeerscheinung. Es war der vierte Titel auf der roten Asche in diesem Jahr nach Monte Carlo, Barcelona und Madrid. Wawrinka konnte gegen den wie entfesselt aufspielenden Nadal nur die erste halbe Stunde mithalten. "Ich habe heute gegen den besten Sandplatzspieler aller Zeiten gespielt, mehr gibt es zu dem Finale eigentlich nicht zu sagen", sagte der Schweizer.