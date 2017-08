Montreal. Den Moment seines nächsten Coups vor den US Open genoss Deutschlands neuer Tennis-Star Alexander Zverev mit seinen größten Förderern. Glücklich strahlend nahm der 20-Jährige nach seinem Final-Triumph in Montreal über sein Idol Roger Federer neben seinen Eltern auf einem schwarzen Ledersofa Platz - und präsentierte sich mit seinem gesamten Team. Noch auf dem Center Court hatten ihn die Ballkinder begeistert umzingelt. Der Wert ihres Erinnerungsfotos steigt möglicherweise schon bald an: Mit seinem zweiten Masters-Titel in diesem Jahr hat sich Zverev endgültig in die Rolle eines Mitfavoriten für das Grand-Slam-Event in New York gespielt.

In zwei Wochen startet in New York das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison. Der junge Hamburger dürfte hinter Australian-Open- und Wimbledonsieger Federer sowie French-Open-König Rafael Nadal als ein Titelkandidat gehandelt werden. Schließlich taucht das Toptalent in der neuen Weltrangliste als Siebter noch einen Rang besser auf als zuletzt. In der Setzliste für die US Open wird er nach oben klettern, weil Novak Djokovic und Stan Wawrinka verletzt nicht antreten werden. Doch auch Federer plagen körperliche Probleme. Am Montag sagte der 36-Jährige seine Teilnahme am Masters-Series-Turnier in Cincinnati wegen Rückenproblemen ab.Der frühere Weltranglisten-Erste Juan Carlos Ferrero wird beim Auftritt von Zverev in Cincinnati in dieser Woche fehlen, will Deutschlands neuen Tennis-Star aber bis zum Ende der Saison mitbetreuen. "Unsere Pläne stehen fest", sagte der Spanier. Ferrero hatte zuvor verkündet, dass die Zusammenarbeit mit Zverev vorerst bis nach den US Open angedacht war.