Gangneung. Eisschnellläuferin Claudia Pechstein hat bei der WM auf der Olympia-Bahn in Gangneung mit fast 45 Jahren bewiesen, dass man als Leistungssportler auch im hohen Sportler-Alter Weltklasse-Leistungen vollbringen kann. 2018 wird sie kurz vor ihrem 46. Geburtstag bei ihrer siebten Teilnahme zu den ältesten Teilnehmern der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang gehören. Doch Claudia Pechstein ist dann in guter Gesellschaft.

Der japanische Skispringer wird wenige Monate nach Pechstein im Juni 45 Jahre alt. Der Skiflugweltmeister von 1992 gewann bislang drei olympische und acht WM-Medaillen.Der erfolgreichste Athlet der Biathlon-Geschichte denkt nicht ans Aufhören. Seit 2011 kann er als erster männlicher Biathlet Weltmeistertitel in allen Disziplinen vorweisen. Am 27. Januar ist der Norweger 43 Jahre alt geworden. Ob er in Südkorea seinen acht Olympiasiegen einen weiteren hinzufügen kann?Zum sechsten Mal könnte im kommenden Jahr die tschechische Eishockey-Legende Jaromir Jagr an Olympischen Spielen teilnehmen. Der Stürmer der Florida Panthers ist sieben Tage älter als Pechstein, wird also am Mittwoch 45 Jahre alt. Schon 1998 hatte er Anteil am Olympia-Triumph der Tschechen.Der Schwede ist als ältester Teilnehmer in der Geschichte der Winterspiele verewigt. Der Curler gewann bei den ersten Spielen 1924 in Chamonix mit seiner Mannschaft die Silbermedaille. Mit 58 Jahren und 155 Tagen ist Kronlund somit nicht nur der älteste Teilnehmer, sondern zugleich auch der älteste Medaillengewinner bei Winter-Olympia.Die Rennrodlerin von den amerikanischen Jungferninseln ist die älteste Sportlerin, die jemals an Winterspielen teilnahm. Ihr gehört daher eine Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Sie trägt den Spitznamen Grandma Luge ("Rodel-Großmutter"). Bei ihren sechsten Winterspielen 2006 in Turin war sie 47 Jahre alt, allerdings brach sie sich bei einem Trainingssturz das Handgelenk und konnte daher den Wettkampf nicht bestreiten.