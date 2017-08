Tel Aviv/Haifa. Im Herbst 2016 feierte Israel Kristal seine Bar Mizwa nach - mit 100 Jahren Verspätung. Seine Familie hatte ihm das Fest zum 113. Geburtstag geschenkt. Als er ein Junge war, tobte der Erste Weltkrieg. Damals war keine Zeit, für ihn das jüdische Fest der Religionsmündigkeit zu feiern. "Wir haben mit ihm getanzt, wir haben alle gesungen, wir haben ihn glücklich gemacht", sagte seine Tochter Schulamit Kristal Kuperstoch damals. Am Freitag ist Israel Kristal, Holocaust-Überlebender und ältester Mann der Welt, im Alter von 113 Jahren gestorben. Dies bestätigte seine Tochter. Das Guinness-Buch der Rekorde hatte ihm im März 2016 den Titel verliehen. Kurz zuvor war der damalige Titelträger, Yasutaro Koide, mit 112 Jahren in Japan gestorben. Kristal wurde am 15. September 1903 in Polen geboren. 1944 wurde er nach Auschwitz deportiert. Kristal verlor seine erste Frau und zwei Kinder. 1950 wanderte er nach Israel aus und zog mit seiner zweiten Frau und dem Sohn nach Haifa.