Berlin. In Berlin-Mitte ist am Samstagnachmittag eine 29-jährige Frau aus dem 16. Stockwerk eines Hochhauses gestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Laut Polizei war zu dem Zeitpunkt ein 30-jähriger Mann in der Wohnung in der Leipziger Straße. Er sei festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. "Da die genauen Hintergründe des Sturzes derzeit unklar sind und ein Tötungsdelikt nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, hat die 5. Mordkommission die Ermittlungen übernommen", teilte die Berliner Polizei mit. Der Mann sei inzwischen wieder auf freiem Fuß, weil sich der Tatverdacht nicht erhärtet habe, hieß es am Sonntag. Es werde weiter ermittelt.