Zum 53. Mal wird die Goldene Kamera vergeben. Um die Preise zu feiern, versammelt sich Deutschlands Film- und Fernsehbranche - aber nicht nur die. Auch drei Hollywoodstars bringen Glanz in die Hansestadt Hamburg.

Zeitgleich ESC-Vorentscheid

Hamburg. Stars wie die Hollywoodschauspieler Ewan McGregor, Naomi Watts und Liam Neeson sowie viele deutsche Prominente sind am Donnerstagabend zur Verleihung der Goldenen Kamera gekommen. Zum 53. Mal wurden die Film- und Fernsehpreise vergeben, das ZDF übertrug die von Steven Gätjen moderierte Show live. Als Schauplatz für ihre Veranstaltung hatte die Funke Mediengruppe erneut das Hamburger Messegelände ausgesucht.Nicht nur die Kino- und TV-Branche tummelte sich dort, auch die ESC-Gewinnerinnen Lena Meyer-Landrut (2010) und Conchita (2014). Während in der ARD gleichzeitig die Übertragung des deutschen Vorentscheids für den Eurovision Song Contest (ESC) lief, eröffnete Conchita die Goldene-Kamera-Show und sorgte für Stimmung im Saal. "Natürlich sehe ich mir den ESC an, aber erst morgen", hatte sie vor der Gala noch auf dem roten Teppich erzählt. Aufgeregt sei sie vor ihrem Auftritt, so Conchita, denn: "Es sitzen Hollywoodstars in der ersten Reihe."McGregor (46, "Trainspotting) etwa, der sich lange vor Beginn den Wartenden zeigte. "Ich freue mich, hier zu sein", sagte er vor der Show, in der auf ihn der Preis als bester internationaler Schauspieler wartete. "Es ist immer schön, wenn die eigene Arbeit wertgeschätzt wird." Neben ihm waren auch seine Hollywoodkollegen Watts (Beste Schauspielerin International) und Neeson (Lebenswerk International) von den Veranstaltern bereits im Vorfeld als Gewinner bekanntgegeben worden.Watts (49) - im langen, rosa Kleid mit Paillettenblumen - feierte eine Premiere: "Ich bin das erste Mal in Hamburg und habe bis jetzt nur die wunderschöne Alster vor meinem Hotel gesehen". Neeson (65, "96 Hours"), in Schwarz gekleidet, freute sich auf die Auszeichnung: "Ich fühle mich sehr geehrt und fühle mich generell vom Leben gesegnet."Die nationale Lebenswerk-Ehrung hielten die Veranstalter für Christiane Hörbiger bereit - zur besonderen Freude von Conchita: "Ich liebe Christiane Hörbiger", sagte die eine Österreicherin über die andere. ESC-Gewinnerin Lena, kam, um sich mit weiteren Musikern einen Preis abzuholen: Das Vox-Format "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" siegte als beste Show.