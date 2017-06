Wuppertal/London. Die Brandkatastrophe von London hat jetzt auch in Deutschland konkrete Folgen. Die Bewohner eines elfstöckigen Hochhauses in Wuppertal mussten am Dienstag wegen möglicher Feuergefahr ihre Wohnungen verlassen. Das Gebäude mit 86 Wohnungen soll eine ähnliche Fassadendämmung - brennbares Isoliermaterial und eine Unterkonstruktion aus Holz - haben wie der ausbrannte Londoner Grenfell Tower. Deshalb habe man sich kurzfristig zu dieser Vorsichtsmaßnahme entschlossen, teilte die Stadt mit. Die 72 Bewohner zogen am Abend in Ersatzwohnungen. Sie sollen zurückkehren sobald die Dämmung entfernt ist. Dies könne mehrere Wochen dauern. Die Wohnungen würden versiegelt und von einem Wachdienst kontrolliert.