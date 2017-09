Bayrischzell. Zuerst der Schlaz. Dann der Schlufsack. Helm auf und hinein in die glitschige Enge. Unter der Erde in der Höhle gelten andere Begriffe als an der Oberfläche. Der Schluf- oder auch Schleifsack ist ein schmaler Rucksack; der Schlaz ein strapazierfähiger Overall, der die Kleidung darunter schont - und am Ende der Tour erheblich mit Lehm bekleistert sein wird.

Peter Forster, Höhlenforscher aus Passion, führt Neulinge in die Höhle am 1836 Meter hohen Wendelstein bei Bayrischzell. Die Wendelsteinhöhle ist die höchstgelegene Schauhöhle Deutschlands. Bis zum Dom, etwa 200 Meter vom Eingang entfernt, kommen Touristen auf ausgebauten Wegen auch auf eigene Faust.573 Meter weit und 106 Meter tief sind Menschen bisher in die Gänge am Wendelstein vorgedrungen. So weit kommen Forsters Gruppen nicht - schon die ersten Meter nach der Schauhöhle sind beschwerlich, eine Kletterei über glitschige Felsen. Am Wendelstein lockte das Abenteuer schon früh: Am 1883 erbauten Wendelsteinhaus konnten Fackeln und Seile ausgeliehen werden. Damals waren es eher erfahrene Bergler, die sich über den steinschlaggefährdeten Zugang in den Schlund wagten. Heute führt ein künstlicher Eingang sicher über 82 Stufen in die Tiefe. Für die Tourteilnehmer ist der Besuch der Wendelsteinhöhle trotzdem "ein Abenteuer" und "eine ganz neue Erfahrung", schwärmen sie.