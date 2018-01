Freiburg. Er stapelte für seinen Chef bei praller Sonne schwere Heuballen - und starb. Der Tod eines rumänischen Erntehelfers in einem Agrarbetrieb bei Freiburg wird seit Freitag vor Gericht verhandelt. Der Arbeitgeber des Gestorbenen muss sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Der 48-jährige Deutsche habe seinen Bediensteten 2014 bei 31 Grad im Schatten und unter direkter Sonneneinstrahlung auf einer Wiese bei Freiburg zur Arbeit gezwungen, sagte der Staatsanwalt zum Prozessauftakt am Freitag.

Mit einem weiteren Helfer habe der Mann (32) 800 bis 900 je 20 Kilo schwere Heuballen im Akkord auf einem Anhänger stapeln müssen. Der Landwirt saß auf dem Traktor. Der Erntehelfer, der über gesundheitliche Probleme geklagt hatte, erlitt einen Hitzschlag, fiel ins Koma und starb zweieinhalb Wochen später im Krankenhaus an Multi-Organversagen.Der Landwirt habe dem Helfer, der mit seinem Schwager auf dem Feld arbeitete, keine Pausen erlaubt und nichts zu trinken bereitgestellt. Der Bauer habe die Männer zur schnellen Arbeit angetrieben. Die beiden arbeiteten zehn Stunden am Tag für sechs Euro Stundenlohn."An den Vorwürfen ist nichts dran", sagte der Landwirt am Freitag. Er habe die Erntehelfer korrekt behandelt. Die gesundheitlichen Probleme des Mannes seien ihm nicht klar gewesen, dieser habe kein Deutsch gesprochen. Zudem hätten seine Helfer Zugang zu Getränken gehabt und Pausen machen können. Am Tod des Saisonarbeiters trage er keine Schuld. Bereits vor einem Jahr hatte es einen ersten Prozess gegeben. Kurz nach Auftakt war jedoch der Verteidiger gestorben. Daher müsse der Prozess nun neu aufgerollt werden, sagte die Richterin. Ein Urteil soll es im Februar geben.