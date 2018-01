Ich hab's versucht. Wirklich. Jahrelang hab' ich mich bemüht, den Promi-Dschungel auf RTL zu ignorieren - durch simples Nicht-Angucken. Sinnlos. Es gibt kein Entrinnen. In der Kaffeeküche im Büro, beim Mittagessen mit Kolleginnen, überall sickern Informationen in mein Bewusstsein, die ich gar nicht haben wollte. Jetzt weiß ich beispielsweise, dass Daniela Katzenberger - bei der ich mich frage, wofür sie eigentlich berühmt ist - eine Halbschwester hat. Mein Leben ist so viel reicher jetzt. Anschauen werde ich das Urwald-Drama trotzdem nicht. Warum auch? Ich lass' es mir lieber von der Kollegin nacherzählen - das ist besser als das Original. Und es geht schneller.