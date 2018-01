Mal sind es Models, mal Blogger, mal Sänger - oder schlicht Schüler. Wichtigstes Merkmal eines Influencers sind Tausende oder gar Millionen Follower in den sozialen Netzwerken. Für eine Jury ist der Begriff der "Anglizismus des Jahres".

Berlin. In Unterwäsche, beim Posen am Meer, oder nur das Gesicht mit großen Augen und Schmollmund: Solche Bilder von sich veröffentlichen Influencer regelmäßig. Oder sie geben Schminktipps bei Youtube. Junge Frauen wie Stefanie Giesiniger, Caro Daur oder Bianca Heinicke ("Bibi") erreichen mit ihren Beiträgen Millionen Menschen und gestalten deren Meinung mit.Standen für die Szene vor ein paar Jahren noch Begriffe wie "Blogger" oder "Youtube-Star" im Fokus, so hat sich inzwischen die Bezeichnung "Influencer" verbreitet (von "influence" - Einfluss). Der Begriff ist nun von einer Jury um den Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch zum Anglizismus des Jahres 2017 gekürt worden. Vor allem im vergangenen Jahr sei der Gebrauch des Wortes im Deutschen sprunghaft angestiegen, begründet Stefanowitsch von der FU Berlin die Auswahl am Dienstag. Der Grund: Influencer wurden als "neue popkulturelle Figuren" und "neue Kategorie der Prominenz" zum Gesprächsstoff. "Es ist ein kulturelles Phänomen, das ein Wort braucht." Zu Alternativen wie "Vorbild", "Meinungsmacher" oder "Trendsetter" sei das Wort eine Ergänzung und eine Bereicherung des Deutschen. Im Englischen sei "influencer" seit dem 17. Jahrhundert die Bezeichnung für Staats- und Kirchenoberhäupter.Warum wurden Influencer hierzulande 2017 ein so großes Thema? Wohl vor allem, weil Werbung mit den Menschen, die ihre Fans an ihrem Alltag teilhaben lassen, ein Milliardengeschäft geworden ist. Die Reichweite, teils deutlich größer als die so manchen klassischen Mediums, ist die entscheidende Währung, wenn es für Influencer um Geld geht. Böse Zungen bezeichnen sie als wandelnde Werbetafeln, werfen ihnen Schleichwerbung und Manipulation vor. Die jungen Fans schwärmen - typische Kommentare: "Soooo cute" oder "Woher ist der Pulli?".