Tel Aviv. Die Begeisterung hält sich auf den ersten Blick in Grenzen: Ein Schimpanse frisst im Safari-Zoo Ramat Gan ungesäuertes Matze-Brot. Am jüdischen Pessach-Fest gelten besondere Speisevorschriften - und diese werden in Israel sogar von Zootieren eingehalten. Viele Tiere werden mit Matze gefüttert. Das ist ungesäuertes Brot, das an Knäckebrot erinnert. Bild: Gideon Markowitz/Safari-Zoo Ramat Gan/dpa