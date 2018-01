Istanbul. Ein Passagierflugzeug der türkischen Fluglinie Pegasus ist am Samstag bei der Landung im nordtürkischen Trabzon von der Piste abgekommen und fast ins Schwarze Meer gestürzt. Alle Menschen an Bord konnten in Sicherheit gebracht werden, teilte das Amt des Gouverneurs der Provinz Trabzon mit. Auch Pegasus bestätigte, die 162 Passagiere und 6 Besatzungsmitglieder seien bei dem Vorfall unverletzt geblieben. Der Sender CNN Türk berichtete: "In Trabzon fehlten 25 Meter bis zur Katastrophe." Die Boeing 737-800 war aus der Hauptstadt Ankara gekommen. Wieso das Flugzeug von der Piste abkam, ist nach Angaben der Behörden unklar. Bild: DHA-Depo Photos/AP/dpa