Vals (Tirol). Ein gewaltiger Felssturz hat am Heiligen Abend in Österreich ein Tal praktisch von der Außenwelt abgeschnitten. Rund 150 Menschen saßen fest, wie die Behörden am Dienstag berichteten, auf der Zufahrtsstraße türmte sich das Geröll bis zu 50 Meter hoch.

In der Gemeinde Vals, knapp 40 Kilometer südlich von Innsbruck, war die Stimmung unter den Eingeschlossenen aber gelassen, wie Vals' Bürgermeister Klaus Ungerank im Fernsehen sagte. Wegen Weihnachten hätten sich die Menschen vorher mit Nahrungsmitteln eingedeckt, Versorgungsengpässe gebe es deshalb nicht.Wenige Minuten vor dem Abgang waren Familien mit Kindern auf dem Weg zur Christmette über die Straße gefahren. "Es hat sich angehört wie ein Erdbeben", sagte der Gemeindesekretär von Vals, Josef Gatt, im Fernsehen über den Felssturz. "Das ganze Haus hat gezittert." Am Mittwoch soll eine Notstraße auf der anderen Talseite fertiggestellt sein. Bagger waren an den Feiertagen im Einsatz, um einen Feldweg dafür herzurichten.