Die kleinen Amurleoparden-Zwillinge im Zoo Leipzig heißen Akeno und Zivon. Die Kätzchen wurden am Donnerstag mit etwas Wasser auf diese Namen getauft, wie der Zoo mitteilte. Akeno bedeutet demnach "Leuchtendes Feld", Zivon heißt "der Lebendige". Die Tiere wurden am 22. April geboren. Rund 1700 Namensvorschläge waren für die Brüder eingegangen; fünf Namenspaare hatten es in die Endauswahl geschafft. Amurleoparden sind die am stärksten bedrohten Großkatzen. In freier Natur gebe es nur noch etwa 50 Tiere. Bild: Hendrik Schmidt/dpa