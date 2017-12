Nach dem Bombenfund von Potsdam ist manchen Menschen bei Paketsendungen mulmig zumute. Doch wie kann man Sicherheit schaffen? Schließlich werden sieben Millionen Pakete pro Tag zugestellt, allein durch DHL.

Ich bin kein Fachmann für Erpressungen, sondern ein resozialisierter Bürger. Arno Funke, der als Kaufhauserpresser "Dagobert" bekannt wurde, zu dem Fall des DHL-Erpressers

Geläuterter Erpresser "Dagobert": Bin genervt Der frühere Kaufhauserpresser "Dagobert" ist genervt von Äußerungen des brandenburgischen Innenministers Karl-Heinz Schröter. "Ich bin kein Fachmann für Erpressungen, sondern ein resozialisierter Bürger", sagte Arno Funke. "Mein polizeiliches Führungszeugnis ist inzwischen sauber." Die Erpressungen seien Vergangenheit. "Das kann ich nicht mehr ändern, aber das liegt hinter mir." Der Minister hatte zu der Erpressung des Paketdienstes DHL gesagt, er fühle sich an "Dagobert" erinnert. Mit ausgeklügelten Tricks und gescheiterten Geldübergaben hatte Funke in den 90ern für Aufsehen gesorgt. 1994 wurde er zu neun Jahren Haft und Schadenersatz verurteilt. Im Sommer 2000 kam Funke frei. Der 67-Jährige arbeitet als Karikaturist. Den Spitznamen "Dagobert" - wegen Zeitungsannoncen als Signal zur Geldübergabe - ist der Geläuterte nie losgeworden. (dpa)

Bonn/Potsdam. Es geht um eine riesige Menge von Paketen. Etwa sieben Millionen von ihnen werden im Weihnachtsgeschäft Tag für Tag durch Boten der Posttochter DHL zugestellt. "Es ist nahezu unmöglich, alle Pakete zu kontrollieren", stellt DHL-Sprecher Dirk Klasen in Bonn klar. Für die rund 60 000 Paketzusteller sei die Erpressung, über die Deutschland spricht, ständig im Hinterkopf. Zuletzt war bekanntgeworden, dass keine Terroristen, sondern Verbrecher, die Geld wollen, hinter dem Bombenfund von Potsdam stecken. Konkrete Hinweise auf weitere Paketbomben gebe es derzeit aber nicht. "Das Geschäft läuft völlig normal", sagt der Sprecher.Allerdings führte die Warnung der Potsdamer Polizei vor weiteren Bombenpaketen auch zu Fehlalarmen. In der Bußgeldstelle der Polizei in Gransee bei Berlin sollte wegen eines verdächtigen Pakets das Gebäude geräumt werden - dann stellte sich heraus, dass es nur ein Christstollen war. Auch in Thüringens Staatskanzlei wurde Bombenalarm ausgelöst. Doch das Paket ohne Absender enthielt nur Kataloge. Und in Pritzwalk in Brandenburg rückte die Polizei für ein Paket aus, in dem sich nur eine Tube mit Gel befand. Die Beschäftigten von Paketdienstleistern müssen immer damit rechnen, dass mit einer Sendung etwas nicht stimmt. "Das Restrisiko bleibt. Das ist etwas, was jeder weiß", sagt Klasen. Zu Überreaktionen sei es bislang aber nicht gekommen.Vorsorglich wurden die DHL-Mitarbeiter um besondere Achtsamkeit gebeten. Auch das Personal in den Filialen sei gewarnt worden, wie man mit der Situation umgehen müsse. In den Packstationen könne aber weiter jedermann Pakete ungeprüft aufgeben. Eine technische Möglichkeit zur Überwachung gebe es nicht.Im ohnehin stressigen Weihnachtsgeschäft steht das große Finale für die Paketboten noch bevor. Dann wird noch mehr verschickt. Bis zu 8,5 Millionen Pakete müssen kurz vor dem Fest täglich zugestellt werden. "Alle sind sensibilisiert", sagt Verdi-Sprecher Günter Isemeyer. "Wir sind sicher, dass die Deutsche Post alles unternehmen wird, um die Beschäftigten zu schützen", sagt Isemeyer. Zur Sicherheit der Bürger und Zusteller will auch die Polizei beitragen. Eine Soko wurde massiv auf mehr als 50 Mitarbeiter aufgestockt.Viel wird jetzt über den oder die Täter spekuliert. Die Polizei geht davon aus, dass er aus dem Raum Berlin und Brandenburg stammt. Beide Paketbomben wurden in dieser Region aufgegeben. Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter fühlte sich an den Kaufhaus-Erpresser "Dagobert" erinnert. Zumindest die Art, wie der Erpresserbrief geschrieben wurde, erinnert an einen Technik-Fan: Per QR-Code - ein zweidimensionaler Barcode, mit dem Infos versendet werden können - wurde der Text verschlüsselt. Das sollte offensichtlich die Identifizierung des Autors erschweren.Und dann lässt auch noch die Beschreibung der Polizei aufhorchen, mit der verdächtige Pakete anhand "auffällige Rechtschreibfehler" erkannt werden könnten. Hat der Erpresser eine Rechtschreibschwäche? Sollte es aber etwa nach weiteren Anschlägen zu einer allgemeinen Verunsicherung kommen, sei dies schlecht für die ganze Branche.