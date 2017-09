Die Folgen des Zweiten Weltkriegs reichen bis in die Gegenwart: In Frankfurt und Koblenz mussten am Wochenende Zehntausende Menschen ihre Wohnungen nach großen Bombenfunden verlassen.

Aufwendig kontrolliert

Mit Verzögerung

Frankfurt/Koblenz. Rund 90 000 Menschen wurden in beiden Städten evakuiert, weil in ihrer Nähe Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden waren. In Frankfurt lief mit fast 70 000 Betroffenen sogar die größte Evakuierungsaktion in der Geschichte der Bundesrepublik an.Unter anderem mussten die Patienten zweier Krankenhäuser und die Bewohner von zehn Altenheimen im Umkreis von 1,5 Kilometern um die Luftmine herum in Sicherheit gebracht werden. Auch das Frankfurter Polizeipräsidium und der Hauptsitz des Hessischen Rundfunks wurden geräumt.Die Polizei kontrollierte in einer aufwendigen Aktion, ob sich wirklich niemand mehr in der Sperrzone aufhielt. Sie nahm einen Mann in Gewahrsam, der das Sperrgebiet auch nach Aufforderung nicht verlassen wollte. Der Beginn der Entschärfung verzögerte sich dadurch um mehr als zwei Stunden.Die Stadt hatte Betreuungszentren in einer Messehalle und in der Jahrhunderthalle eingerichtet. Dort fanden Anwohner Unterschlupf, die sonst nirgendwo anders unterkamen. Die 96-jährige Edeltrud Kochem war im Betreuungscenter der Messehalle 1 untergekommen. Sie habe schon den Zweiten Weltkrieg "erlebt und überlebt", sagte die Frankfurterin, die Evakuierung wegen der Bombenentschärfung sah sie daher gelassen.Die Entschärfung der Luftmine war komplizierter als angenommen, weil sich zunächst von zwei der drei Zünder die Sprengkapseln nicht entfernen ließen und gesondert ausgebaut werden mussten. Mehr als 2000 Helfer von Polizei, Feuerwehren und anderen Hilfsorganisationen waren im Einsatz. Bei einer Explosion hätte der Sprengkörper durch eine enorme Druckwelle schwere Schäden anrichten können, die Bombe aus britischen Beständen wurde im Zweiten Weltkrieg als sogenannter "Wohnblockknacker" eingesetzt.Der Fernverkehr der Bahn und der größte deutsche Flughafen in Frankfurt waren von der Entschärfungsaktion nicht betroffen. In dem betroffenen Gebiet mussten aber zahlreiche Straßen gesperrt werden, Busse und vor allem U-Bahnen konnten nicht wie gewohnt fahren.Die Bombenentschärfungsaktion in Koblenz begann am Samstag mit geringer Verzögerung, weil einige Menschen ihre Wohnungen in der Sperrzone erst nach intensiveren Gesprächen verlassen wollten. Fast ein Fünftel der 113 000 Einwohner von Koblenz mussten ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Geräumt wurde eine Sperrzone mit einem Radius von einem Kilometer. Darin leben 21 000 Menschen. Ein 500-Kilogramm-Blindgänger US-amerikanischer Herkunft war am Montag bei Bauarbeiten für einen Kindergarten gefunden worden.