Zum Jahreswechsel werden viele Menschen wieder zu Hobby-Wahrsagern ihrer eigenen Zukunft. Warum eigentlich? Und was bringen Bräuche und gute Vorsätze an Silvester?

Nürnberg/Weiden. (jut/dpa) Einer, der wenig von abergläubischen Bräuchen wie Bleigießen hält, ist der evangelische Pfarrer Günter Kusch aus Nürnberg. "Das ist ein Quatsch", sagt er und warnt davor, sich selbst oder sein Leben von solchen "unsinnigen Dingen" abhängig zu machen. "Wenn man eine schwarze Katze über die Straße laufen sieht, und Angst bekommt, ist Aberglaube schädlich."Werden Bleigießen und Co. aber als Spaß gesehen, seien sie nichts Verwerfliches. Kusch und seine Familie würden es ja manchmal sogar selbst machen. "Ein Freizeitvergnügen, ohne Konsequenzen fürs Leben zu ziehen." Denn: Es gebe durchaus auch gute Aspekte, die die Menschen aus solchen Silvesterspäßen ziehen könnten. "Wenn man dadurch das eigenes Leben reflektiert: Was will ich erreichen? Möchte ich Kinder?" Das könne Gutes bewirken.Wobei der Theologe findet, dass man dazu nicht unbedingt Blei gießen müsse - die Menschen könnten auch so darüber sprechen. Für manche sei das aber schwierig. "Wenn man durch Bleigießen zum Nachdenken über das eigene Leben kommt, dann ist das gut."Kusch meint, dass die meisten Menschen nicht an solche abergläubischen Dinge glauben. Aber freilich gebe es Leute, die solchen "Humbug" Ernst nähmen. Die allermeisten sähen die Silvesterbräuche jedoch als reines Vergnügen. Warum gibt's eigentlich Bleigießen und Co.? Der Pfarrer sagt: Einen Blick in die eigene Zukunft zu werfen, sei ein natürlicher Wunsch der Menschen. Viele Fragen seien offen. "Gerade zu Silvester lässt diese Unsicherheit die Menschen zu solchen Dingen greifen." Chinesische Glückskekse funktionierten ähnlich.Zu Glücksbringern wie kleinen Schornsteinfegern oder Schweinchen hat der Nürnberger Pfarrer eine bessere Meinung. Vor allem, wenn sie selbst gebastelt und mit Wünschen versehen sind. "Das ist dann etwas Schönes. Fast wie ein Segenswunsch." Auch Vorsätze findet Kusch gut. Die sollte man aber nicht nur zum Jahreswechsel fassen, sondern man sollte regelmäßig über die eigenen Ziele nachdenken. Der Pfarrer beruft sich auf Paulus: "Prüfet alles, und das Gute behaltet." Ziele in Blick nehmen sei ein lebenslange Aufgabe. Warum werden die guten Vorsätze aber ausgerechnet immer an Silvester gefasst? Weil die Leute Stichtage für einen Neuanfang mögen. Kusch meint: "Mit dem Beginn des neuen Jahres ist eine Euphorie da. Die weckt Sehnsüchte und Wünsche im Menschen." Nur bleibt es oft beim Wunsch - viele Vorsätze werden in kürzester Zeit wieder aufgegeben. "Leider ist unser Fleisch manchmal schwach", sagt Kusch.Der Berliner Psychoanalytiker Hans-Werner Rückert erklärt: "Unser Gehirn ist auf Gewohnheitsbildung trainiert." Vorsätze zu verwirklichen ist auch deshalb so schwer, weil sich viele Menschen vorher keine Gedanken darüber machen, welche Folgen ein Lebenswandel hat. Rückert räumt guten Vorsätzen zum neuen Jahr ohnehin keine große Chancen ein: "Das ist wie ein Ritual - quasi Bleigießen für die Seele."