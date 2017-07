Rom. Wegen der Großfeuer rund um den Vesuv hat die italienische Justiz jetzt Ermittlungen eingeleitet. Es bestehe der Verdacht auf Brandstiftung, teilte die Staatsanwaltschaft in Torre Annunziata bei Neapel am Mittwoch mit. Ähnliche Vorwürfe hatte es zuvor auch schon von Umweltschützern gegeben. Laut Berichten von Anwohnern brannten an den Hängen des rund 1280 Meter hohen aktiven Vulkans auch illegale Mülldeponien. Der Kampf gegen das Feuer ging am Mittwoch weiter. Drei Löschflugzeuge und fünf Hubschrauber waren am Vormittag im Einsatz, wie die Nachrichtenagentur Ansa weiter meldete.

Seit Dienstag waren rund um den Vulkan, der sich unmittelbar neben der Stadt Neapel erhebt, mehrere weithin sichtbare Rauchsäulen aufgestiegen. Zwischen den Orten Ottaviano und Ercolano bildete sich eine mindestens zwei Kilometer breite Feuerfront. In Torre del Greco mussten mehrere Familien ihre Häuser verlassen. Hitze und Trockenheit haben vor allem im Süden und in der Mitte Italiens die Ausbreitung von Bränden begünstigt.