Hannover. Der ehemalige SS-Mann Oskar Gröning ist laut einem Bericht des "Spiegel" tot. Der als "Buchhalter von Auschwitz" bekannte Gröning sei bereits am Freitag im Alter von 96 Jahren gestorben, berichtete das Magazin am Montagabend. Die Staatsanwaltschaft Hannover habe ein entsprechendes Schreiben von Grönings Anwalt erhalten, sagte ein Sprecher dem epd. Auch Grönings Anwalt bestätigte, die Staatsanwaltschaft entsprechend informiert zu haben.

Gröning war vom Landgericht Lüneburg im Juli 2015 wegen Beihilfe zum Mord in 300 000 Fällen im Vernichtungslager Auschwitz zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte ein Gnadengesuch an die niedersächsische Justizministerin Barbara Havliza gestellt, über das Ende der Woche entschieden werden sollte.Gröning war verurteilt worden, ohne dass ihm eine konkrete Tötung nachgewiesen wurde. Er habe durch das Bewachen von Gepäck und das Verwalten der Gelder der Gefangenen die Morde gefördert, hieß es in dem Urteil, das seit September 2016 rechtskräftig ist. Mitte Januar hatte die Staatsanwaltschaft Lüneburg ein Gnadengesuch Grönings abgelehnt, mit dem er einen Haftantritt abwenden wollte.