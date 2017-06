Bonn/Göttingen/Regensburg. Es war ein Skandal mit Langzeitfolgen: An mehreren Transplantationszentren in Deutschland sollen Mediziner in den vergangenen Jahren Krankenakten gefälscht haben, um ihre Patienten bevorzugt mit Spenderorganen zu versorgen. Seit die Vorwürfe im Sommer 2012 bekannt geworden waren, sank das Vertrauen der Deutschen in die Transplantationsmedizin: Die Zahl der Organspender ging kontinuierlich zurück und sank 2016 auf einen Tiefpunkt.

Auch die Universitätsklinik Göttingen war Schauplatz des Skandals. Am heutigen Mittwoch verhandelt der Bundesgerichtshof in Leipzig gegen den früheren Leiter der Transplantationsmedizin. Er soll in elf Fällen medizinische Daten manipuliert und damit erreicht haben, dass ein Teil seiner Patienten auf der Warteliste nach oben rutschte und bevorzugt Spenderlebern erhielt. Der Angeklagte arbeitete von 2004 bis 2006 auch am Regensburger Uni-Klinikum. Dort gab es in 23 Fällen den Verdacht auf Manipulationen von Krankendaten bei Lebertransplantationen.Im Mai 2015 hatte das Landgericht Göttingen den Mediziner nach 20 Monaten Prozessdauer vom Vorwurf des versuchten Totschlags und der Körperverletzung mit Todesfolge freigesprochen. Das Urteil stellte klar: Zwar seien die Manipulationen nach moralischen Wertvorstellungen verwerflich und zu missbilligen. Es sei aber nicht erwiesen, dass die falschen Angaben des Angeklagten andere Patienten das Leben gekostet hätten.Sofort kündigte die Staatsanwaltschaft Braunschweig Revision an. Sie wertet die Manipulationen als versuchten Totschlag. Schließlich hätten andere schwer kranke Patienten deshalb kein Organ erhalten und seien deshalb möglicherweise gestorben - eine Folgerung, die konkret schwer zu belegen ist.Über den individuellen Fall hinaus hat das für Mittwoch erwartete Urteil große Bedeutung für die Transplantationsmedizin. Sollte der Bundesgerichtshof die Entscheidung des Landgerichts bestätigen, wären die Richtlinien der Bundesärztekammer zur Verteilung der Organe in einigen Teilen verfassungswidrig, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch.