Berlin/München. Die Bundesregierung verstärkt die Vorkehrungen gegen eine Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest nach Deutschland. Um im Fall eines Ausbruchs schnell reagieren zu können, sollen mehrere EU-Vorschriften etwa zur Desinfektion von Viehtransportern national umgesetzt werden, wie eine am Mittwoch vom Kabinett beschlossene Verordnung vorsieht.

Zur Vorbeugung aufgehoben werden soll auch die Schonzeit für das Jagen von Wildschweinen. Bisher ist die Jagd auf Schwarzwild nur von Mitte Juni bis Ende Januar erlaubt - für jüngere Tiere bis zwei Jahre aber schon ganzjährig. Wildschweine können den Erreger tragen. Laut Experten sind es jedoch die Menschen, die die in Osteuropa auftretende Tierseuche über große Entfernungen hinweg verbreiten. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt sagte, bei einem möglichen Ausbruch sei "ein unverzügliches Eingreifen zur Vermeidung einer Weiterverschleppung" nötig. Mit der Änderung der Verordnung gebe es nun "ein effizientes Instrumentarium, um der Schweinepest wirkungsvoll zu begegnen", sagte der CSU-Politiker der "Rheinischen Post" (Mittwoch). Der Bundesrat muss den Plänen noch zustimmen.Um ein Einschleppen der Afrikanischen Schweinepest aus Osteuropa zu verhindern, herrscht bei den deutschen Behörden seit längerem erhöhte Wachsamkeit. Die für Menschen ungefährliche Erkrankung verläuft bei Haus- und Wildschweinen fast immer tödlich. Einen Impfstoff gibt es nicht. Die Bauern befürchten Einbußen durch Ausfuhrbeschränkungen für den Fall eines Ausbruchs in Deutschland.Die bayerische Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU) plädiert für ein gemeinsames nationales Vorgehen. Erstes Ziel sei es, die Einschleppung zu verhindern, sagte Scharf nach einem Präventionsgipfel in ihrem Ministerium am Mittwoch in München. Sollte es dennoch zu einem Ausbruch kommen, müssten Schäden gering gehalten werden. Scharf: "Wir brauchen einen nationalen Kraftakt gegen die Afrikanische Schweinepest."