Die Opfer auf den Bildern und Videos sind Kleinkinder. Die Tatverdächtigen sollen sich per Chat bei einem Onlinedienst zum Austausch getroffen haben. Mit einer bundesweiten Razzia wird der Ermittlungsdruck auf die Szene hochgehalten.

Wiesbaden. Der älteste Verdächtige ist 80 Jahre alt, der jüngste gerade volljährig. Insgesamt 67 Beschuldigte sollen sich Kinderpornografie mit Bildern und Videos von schwerem sexuellen Missbrauch über einen legalen Onlinedienst zugeschickt haben. Unter den Opfern sind auch Kleinkinder im Alter von ein bis drei Jahren. "Das Material wird zunehmend aggressiver und härter", erklärte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, Georg Ungefuk, am Donnerstag in Wiesbaden. "Dass Kleinstkinder unter den Opfern sind, ist inzwischen keine Besonderheit mehr." Die Tatverdächtigen waren nach einer vom Bundeskriminalamt (BKA) koordinierten bundesweiten Razzia ermittelt worden. Auf den beschlagnahmten Computern und Datenträgern waren auch Videos von sexueller Gewalt gegen die Kinder.Die Beschuldigten schickten sich demnach über den Onlinedienst "Chatstep" die Aufnahmen gegenseitig zu. Dort sollen sie sich in Chatgruppen mit bis zu 50 Teilnehmern zusammengeschlossen haben. Bei dem Dienst war zwar eine Anmeldung im Internet mit persönlichem Namen erforderlich. Eine Sicherheitsüberprüfung gab es aber nicht, berichtete Sabine Vogt, die beim Bundeskriminalamt mit rund 40 Spezialisten für die Kinderpornografie-Ermittlungen zuständig ist. Der Onlinedienst gilt zwar als nicht besonders groß. Der Vorteil war aber offenbar, dass über die Chats relativ große Dateien verschickt werden konnten.Die Kinderporno-Szene spielt sich nach Einschätzung der Ermittler mittlerweile überwiegend im Darknet, dem verborgenen Teil des Internets, ab. Es zeige sich aber vermehrt, dass sich die Pädophilen auch im frei zugänglichen Netz bewegen und dort wie beim Onlinedienst "Chatstep" in der Masse untertauchen wollen, erklärte Alexander Badle von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Einen Haupttäter sehen die Fahnder daher nicht. Sie gehen vielmehr von einem losen Szene-Netzwerk aus.Auf die Spur der Tatverdächtigen kamen die deutschen Ermittler nach Hinweisen von den US-Behörden und dem amerikanischen Betreiber der legalen Plattform. Hintergrund ist ein US-Gesetz, nachdem es die Verpflichtung gibt, festgestellte Fälle des Austauschs von Kinderpornografie für die Strafverfolgung zu melden. Insgesamt rund 7000 Hinweise gab es. Neben Deutschland läuft auch in anderen Ländern die Suche nach den Tätern. Einen Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die internationale Kinderpornografie-Plattform im Darknet, "Elysium", gibt es bislang nicht.