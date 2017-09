Buschfeuer am Rand von Los Angeles

Los Angeles. Der Großeinsatz der Feuerwehr in Los Angeles hat sich ausgezahlt. Rund 1000 Feuerwehrleute gelang es am Sonntag, ein gefährliches Buschfeuer am Rand der kalifornischen Millionenmetropole weiter einzudämmen. Dabei kam den Einsatzteams auch eine Abschwächung der extremen Sommerhitze zu Hilfe. Bei Temperaturen von bis zu 40 Grad hatten sich die Flammen auf eine Fläche von 23 Quadratkilometern ausgebreitet. Bild: Ringo Chiu/AP/dpa