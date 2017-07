CDU-Politiker verlässt nach Streit um Krawalle in Hamburg "Maischberger"-Sendung

Berlin. Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach steht zu seiner Entscheidung, die Talksendung "Maischberger" vorzeitig zu verlassen. "Nachdem ich eine Nacht darüber geschlafen habe, muss ich freimütig gestehen, ich frage mich, warum ich nicht schon früher gegangen bin", sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Der Bundestagsabgeordnete hatte am späten Mittwochabend die Talkrunde verlassen, bei der es um die Krawalle beim G20-Treffen in Hamburg ging. Besonders mit der früheren Grünen-Politikerin Jutta Ditfurth hatte er sich dabei angelegt.

"Frau Ditfurth hat sich wirklich die ganze Sendung über bemüht, durch Mimik, Gestik und Dazwischenreden zu zeigen, dass sie von abweichenden Argumentationen überhaupt nichts hält", kritisierte Bosbach. "Für mich hatte die Argumentation von ihr nur einen roten Faden: Alle Gewalt ging von der Polizei aus, und die 500 verletzten Polizisten sind an ihrem Unglück selber schuld. Und da ist für mich die Grenze des Erträglichen überschritten."