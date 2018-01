Berlin/Köln. Zum ersten Mal wird ein deutscher Astronaut Kommandant der Internationalen Raumstation (ISS) sein. Anfang Juni soll Alexander Gerst mit einem russischen Sojus-Raumschiff für die Mission "Horizons" (Horizonte) zum Außenposten der Menschheit starten.

Für die zweite Hälfte seines Aufenthalts bis zu seiner Rückkehr im November wird er für Crew und Station verantwortlich sein. "Ich freue mich darauf, wieder zur ISS zurückzukehren", betonte Gerst, der 2014 bereits sechs Monate Bordingenieur auf der Raumstation war. "Es fühlt sich an, als würde man zu einem Haus reisen, in dem man einmal viel Zeit verbracht hat", meinte der 41-jährige Astronaut der Europäischen Weltraumagentur (ESA).Vor dem Einsatz stehen auch diesmal wieder gut zwei Jahre Training an. Mental anstrengend seien vor allem die Einheiten im Simulator für den Hin- und Rückflug mit der Sojus. "Die Trainer geben sich da richtig Mühe", sagte Gerst. "Wir werden mit Armageddon-Szenarien bombardiert, mit 15 Fehlern gleichzeitig, den schlimmsten, die man sich vorstellen kann." Prinzipiell falle alles einfacher, wenn man zum zweiten Mal fliege. Gerst: "Man ist sehr viel effizienter, denn man weiß schon, was wichtig ist und was nicht."