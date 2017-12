Prag. Seit Jahren überschwemmt die gefährliche Droge Crystal Meth Bayern und Ostdeutschland. Die Produzenten des hirnschädigenden Metaamphetamins sitzen meist in Tschechien. Von der Droge geht eine hohe Suchtgefahr aus: Abhängigen droht ein rascher körperlicher Verfall.

Zur Person Jakub Frydrych ist Leiter der nationalen Anti-Drogen-Zentrale (NPC) in Prag. Er ist seit acht Jahren auf einem der wichtigsten Posten der tschechischen Kriminalpolizei tätig.