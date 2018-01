Das Fingerhakeln ist vorerst vorbei. CSU und SPD konzentrieren sich auf die beginnenden Sondierungen. Auch der CSU ist klar: Ein Scheitern auf dem Weg zu einer stabilen Regierung im Bund, könnte ganz schnell auf Bayern durchschlagen.

"Lederhosen-Publikum"

Schulz für Familiennachzug

Seeon/Berlin. (dpa/KNA) Nach den Wortgefechten der vergangenen Tage zeigen sich CSU und SPD kurz vor Beginn der Sondierungen zwar hart in der Sache, aber kompromissorientiert im Ton. "Ich werde persönlich alles dafür tun, dass diese Koalition zustande kommt", bekräftigte CSU-Chef Horst Seehofer am Donnerstag vor Beginn der traditionellen Winterklausur der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seeon. "Dieses Projekt kann gelingen, wenn der potenzielle Koalitionspartner in der Sache nicht überzieht."CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt argumentierte jedoch schärfer: "Wir wollen diese Koalition mit der SPD, aber wir wollen sie mit einer SPD, die die Modernisierung unseres Landes, die Sicherheit und die Wachstum in diesem Land auch buchstabieren kann." Die SPD dürfe keine "Themen aus der alten sozialistischen Mottenkiste" herausziehen. Es gehe um den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft und die Überwindung der Spaltung. Dabei spielten Fragen der Migration eine "herausragende Rolle". SPD-Vize Ralf Stegner reagierte indessen recht zurückhaltend auf Dobrindts Ermahnungen. Eine "20-Prozent-Partei" könne nicht 100 Prozent ihrer Ziele umsetzen, sagte Dobrindt. "Ehrlich gesagt ist uns das schnurz", entgegnete Stegner im Sender N24. "Wir kennen das von der CSU. Da wird das eigene Lederhosen-Publikum bespaßt mit kräftigen, verbal-radikalen Interviews." Das beeindrucke niemanden. Ohne die SPD laufe nichts. Die Sozialdemokraten gingen seriös, professionell und nüchtern an die Dinge heran.Vor den Sondierungen meldete sich auch SPD-Parteichef Martin Schulz zu Wort: Er lehne die von der Union geforderte Verlängerung des Stopps für den Familiennachzug syrischer Flüchtlinge ab, sagte er der "Bild"-Zeitung. "Deutschland muss sich an internationales Recht halten, unabhängig von der Stimmung im Land oder in der CSU", sagte Schulz. "Wir reden über weniger als 70 000 Personen, weniger als 0,01 Prozent der Bevölkerung." Wenn die CSU bei ihrem Nein bleibe, dann, "wird sich zeigen, ob Frau Merkel und Herr Seehofer eine stabile Regierung mit der SPD bilden wollen oder nicht". Kommentar, Seite 5