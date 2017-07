Frankfurt/Wiesbade. Eine Kinderporno-Plattform mit mehr als 87.000 Mitgliedern haben Polizei und Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben abgeschaltet. Mehrere mutmaßliche Verantwortliche sowie Mitglieder der Plattform im sogenannten Darknet seien nach mehrwöchigen Ermittlungen festgenommen worden.

Das teilte die ermittelnde Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Als mutmaßlicher Betreiber sei ein 39-jähriger aus Hessen festgenommen worden. Die seit 2016 bestehende Plattform sei abgeschaltet. Sie hatte nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft mehr als 87.000 Mitglieder und diente einem weltweiten Austausch von Kinderpornografie sowie für Verabredungen zum sexuellen Missbrauch von Kindern. Zu den Ermittlungen wollen Vertreter von Staatsanwaltschaft und Bundeskriminalamt am Freitag auf einer Pressekonferenz in Wiesbaden