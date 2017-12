Er stand ein halbes Jahrhundert auf der Showbühne. Als "Mister Hitparade" und "Schnellsprecher der Nation" fand Dieter Thomas Heck ein Millionenpublikum. Heute genießt er in Spanien seinen Ruhestand und feiert dort seinen 80. Geburtstag.

Berlin/Águilas. Dieter Thomas Heck genießt sein Rentnerleben. "Ich verbringe es so, wie ich es gerade möchte", sagt er: "Dafür hat gewiss auch jeder Verständnis, wenn man bedenkt, dass mein Leben ja über 40 Jahre durch den Beruf genau getaktet war." Heck ist einer der letzten Showmaster-Urgesteine im deutschen Fernsehen. Als "Mister Hitparade" und "Schnellsprecher der Nation" erreichte er Kultstatus, stand ein halbes Jahrhundert lang vor Mikrofon und Kamera. Vor zehn Jahren gab er seinen Rücktritt bekannt und zog sich aus Show und Fernsehen zurück. Am Freitag (29. Dezember) wird er 80 Jahre alt."Der 80. Geburtstag ist eine Freude für mich, da es ja doch ein hohes Alter ist, was ich erreicht habe", sagt Heck. Mit seiner zweiten Ehefrau Ragnhild, mit der er seit 41 Jahren verheiratet ist und die er Hildchen nennt, lebt Heck in Berlin sowie in der spanischen Hafenstadt Águilas. Dort, das Mittelmeer direkt vor der Tür, feiert er auch Geburtstag, den er "Tag der offenen Tür" nennt: "Ich habe die Bekannten und Freunde gebeten, ihn zu nutzen, wenn sie mich sehen und mir gratulieren wollen." Heck, geboren in Flensburg, war rund 50 Jahre im Fernsehen und Radio unterwegs. Er fand als Moderator von Unterhaltungsshows und Musiksendungen ein Millionenpublikum. "Mein Leben war es, Menschen zu unterhalten. Dass mir dies gelungen ist, macht mich glücklich", sagte er zum Ende seiner Fernsehkarriere: "Ich durfte große Erfolge feiern, war 50 Jahre im Geschäft und davon 40 Jahre im deutschen Fernsehen in der ersten Reihe. Das erfüllt mich mit großer Dankbarkeit."Bürgerlich heißt er Carl-Dieter Heckscher. Sein Berufsleben begann 1957 in Hamburg. Dort arbeitete er vier Jahre lang als Autoverkäufer. 1961 wurde er in der Fernsehsendung "Toi-toi-toi" von Peter Frankenfeld als Sänger entdeckt. Er begann beim damaligen Südwestfunk als Sprecher und arbeitete bei Radio Luxemburg als Disc-Jockey.Einem großen Fernsehpublikum wurde Heck als Moderator der "ZDF-Hitparade" bekannt. Er moderierte die populäre Musiksendung live aus Berlin 183 Mal, von Anfang 1969 bis Ende 1984. Seine Begrüßung "Hier ist Berlin" wurde legendär. "Ich werde oft auf die Hitparade reduziert", sagt er: Heck stand aber auch für mehrere Samstagabendshows vor der Kamera. Und er präsentierte Unterhaltungssendungen wie "Ihr Einsatz bitte".Das ZDF würdigt ihn am Samstag (30. Dezember) mit einer Sondersendung. "Die ZDF-Kultnacht" zeigt zweieinhalb Stunden lang das Beste aus der "Hitparade" mit Highlights aus den Jahren 1978 bis 1984.