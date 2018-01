Bochum. Mit 19 hat Marcel H. ein Kind (9) und einen Freund (22) umgebracht. Im monatelangen Prozess um den Doppelmord von Herne tut er so, als ginge ihn das alles nichts an. Wenn er in der kommenden Woche verurteilt wird, droht ihm lebenslange Haft. Staatsanwalt Danyal Maibaum hat dies für den heute 20-Jährigen am Donnerstag gefordert. Außerdem sollen die Richter am Bochumer Landgericht die besondere Schwere der Schuld feststellen und vorsorglich auch die Möglichkeit der späteren Anordnung von Sicherungsverwahrung im Urteil festschreiben.

Maibaum sprach in seinem Plädoyer von "schrecklichen Taten" und einer "grundlosen Ermordung von zwei völlig unschuldigen, jungen Menschen." Marcel H. habe nach den Morden selbst die Öffentlichkeit gesucht und sich durch die Veröffentlichung von Bildern der Leichen in "menschenverachtender Weise" über sie ausgelassen. Außerdem habe er während seiner dreitägigen Flucht "ganz erheblich für Angst in der Bevölkerung rund um Herne" gesorgt.Als Motiv kämen Unzufriedenheit, Macht- und Größen-Fantasien sowie "Befriedigung des eigenen Sadismus und Angeberei" in Betracht. Marcel H. habe 120 Mal auf seine Opfer eingestochen und sogar versucht, einen Fuß abzutrennen, um ihn im Netz als Trophäe zu präsentieren. Marcel H. hatte die Morde bereits zu Prozessbeginn über seinen Verteidiger zugegeben. Im Prozess schwieg er.Anwalt Til Heene, der einen Halbbruder des Neunjährigen vertritt, sagte in seinem Plädoyer über den Angeklagten: "Wer aus tiefster Überzeugung derartige Taten begeht, muss damit leben, als Monster bezeichnet zu werden." Im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft hält Verteidiger Michael Emde eine Verurteilung zu lebenslanger Haft nach Erwachsenenstrafrecht für falsch. Marcel H. habe eindeutig Reifeverzögerungen und müsse daher auf jeden Fall nach Jugendstrafrecht verurteilt werden.