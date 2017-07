Honolulu. Drei Tote, mehrere Verletzte und ein Dutzend schwer beschädigter Wohnungen - das ist die Bilanz eines Hochhausbrandes im US-Bundesstaat Hawaii, der am Wochenende einen Großalarm in dem Urlauberparadies von Honolulu auslöste. Mehr als 100 Feuerwehrleute kämpften nach Behördenangaben stundenlang gegen die Flammen in den oberen Stockwerken eines Wohnkomplexes an. Die Brandursache wird noch untersucht.

Eine 85-jährige Frau und ihr 54 Jahre alter Sohn seien unter den Todesopfern, wie die Zeitung "Honolulu Star-Advertiser" am Samstag unter Berufung auf Angehörige berichtete. Auch eine 71-jährige Bewohnerin kam ums Leben. Der Brand war am Freitag (Ortszeit) im 26. Stock des Gebäudes mit 568 Wohnungen ausgebrochen. Dort seien auch die Toten gefunden worden, teilte Feuerwehr-Chef Manuel Neves mit.In China sind am Sonntag bei einem Wohnhausbrand mindestens 22 Menschen getötet und 3 weitere verletzt worden. Die Polizei in der ostchinesischen Provinz Jiangsu nahm einen Verdächtigen wegen Brandstiftung fest, berichteten Staatsmedien.