Berlin. (KNA) Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), fordert in Film und Fernsehen weniger Szenen, in denen geraucht wird. "National wie international wird in Filmen gequalmt, was das Zeug hält", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe . Die Filmwirtschaft müsse "sich des eigenen Einflusses auf die Gesundheit der Zuschauer bewusstwerden". Mortler sieht vor allem Kinder und Jugendliche gefährdet und plädiert daher für einen sensibleren Umgang mit Szenen, in denen der Konsum von Tabak gezeigt wird: "Je häufiger Jugendliche in Film und Fernsehen sehen, dass geraucht wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie selbst zur Zigarette greifen", erklärte die Drogenbeauftragte weiter.