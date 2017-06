Ein schwarzes Gerippe ragt in den tiefblauen Londoner Sommerhimmel. Es qualmt auch nach 30 Stunden noch. Dutzende Menschen werden vermisst nach dem schrecklichen Feuer von London. In ihrer Verzweiflung werden viele Angehörige wütend.

Suche nach Antworten

Schuldzuweisungen

Deutschland: Forderungen nach besserem Schutz Nach dem Brand in London drängt in Deutschland die Berliner Feuerwehr auf schärfere Vorschriften beim Brandschutz auch für niedrigere Gebäude. Berlins Landesbranddirektor Wilfried Gräfling sagt, dass bei Häusern mit einer Höhe von weniger als 22 Metern brennbares Dämmmaterial erlaubt sei. Bei Hochhäusern über 22 Metern nicht. Sie seien deshalb sicher. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will die energetische Gebäudesanierung auf den Prüfstand stellen. "Ein vergleichbarer Brand ist bei uns so gut wie ausgeschlossen. Wir nehmen das jedoch zum Anlass und werden überprüfen, ob die aus energetischen Gründen geforderte Außendämmung eine zusätzliche Brandgefahr auslöst." (dpa)

London. Vor dem Grenfell Tower suchen Menschen mit Fotos und Aushängen nach Hinweisen auf ihre Freunde, ihre Familie. Viele Vermisste werden den katastrophalen Hochhausbrand im Londoner Stadtteil Kensington nicht überlebt haben. Die Flammen sind nach Stunden gelöscht, doch dafür flammt in aller Verzweiflung Wut auf.Mindestens 17 Menschen verloren ihr Leben. 17 Überlebende sind in einem kritischen Zustand. "Wir erwarten, dass die Zahl der Opfer weiter steigt", sagte Stuart Cundy von der Londoner Polizei. Niemand weiß, wie viele Menschen in dem 24-stöckigen Sozialbau waren, als das Feuer in der Nacht zum Mittwoch ausbrach.Die Feuerwehr kann die oberen Stockwerke auch am Tag nach dem Feuer nicht gründlich durchsuchen. Die Ränder des Turms sind instabil. Wochen werde die Arbeit noch dauern, kündigt Feuerwehr-Chefin Dany Cotton an. Die Helfer wollen Fingerabdrücke nehmen und Hunde in das Gebäude schicken. Hat Cotton Hoffnung, noch jemanden lebend zu finden? "Es wäre ein Wunder", sagt die junge Frau. Anwohner und Angehörige stellen immer lauter die Frage nach Schuld. Wie konnte es passieren, dass das Haus rasend schnell in Flammen aufging? Welche Rolle spielte die Fassadendämmung? Reichen die britischen Brandschutzbestimmungen aus? Premierministerin Theresa May ordnet eine unabhängige Untersuchung an.Die Flammen im Grenfell Tower hätten sich ungewöhnlich rasch ausgebreitet, berichtet Cotton. "So ein Feuer habe ich in meiner ganzen Karriere noch nicht gesehen." Doch zu den Gründen dafür könne man noch nichts sagen. Der mehr als 40 Jahre alte Apartment-Block mit 120 Wohnungen hatte keine Sprinkleranlage - obwohl er bis zum vergangenen Jahr noch renoviert wurde. In neueren Hochhäusern sind Sprinkler Verwaltungsangaben zufolge vorgeschrieben, eine Pflicht zur Nachrüstung gibt es jedoch nicht.Bewohner Sitalih äußert schwere Vorwürfe. Das Haus sei nicht sicher gewesen. Er berichtet von offenen Leitungen und falschen Installationen. Polizei und Feuerwehr warnen vor Spekulationen. Doch auch ihnen machen viele Vorwürfe. Sie hätten Bewohner aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben und nasse Handtücher unter die Türen zu legen statt zu fliehen.Antworten auf die vielen Fragen wird es - vielleicht - bald geben. Die Bilder von verzweifelt winkenden Menschen, von Kindern, die aus dem Fenster gehalten und irgendwann einfach fallen gelassen werden, die werden so schnell nicht aus den Köpfen verschwinden.