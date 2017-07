Köln. In einer feierlichen Zeremonie ist Kardinal Joachim Meisner am Samstag im Kölner Dom beigesetzt worden. Der ehemalige Erzbischof des größten deutschen Bistums war am 5. Juli im Alter von 83 Jahren gestorben. Er galt als profiliertester Vertreter des konservativen Flügels der katholischen Kirche in Deutschland. Überraschend verlas Erzbischof Georg Gänswein ein Wort des früheren Papstes Benedikt XVI., das die Gläubigen im Dom mit spontanem Applaus aufnahmen. Benedikt erinnerte an Meisners "Liebe zu den Kirchen in den Nachbarländern im Osten, die unter der kommunistischen Verfolgung gelitten hatten". Meisners Sarg wurde in der Gruft der Kölner Erzbischöfe beigesetzt.