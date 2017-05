Es war ein zäher Streit. Das Berliner Kammergericht hat entschieden, dass Eltern keinen Anspruch auf Zugang zum Facebook-Account ihres verstorbenen Kindes haben. Den Klägern bleibt der Weg zum Bundesgerichtshof.

Schutz der Chat-Partner

Streit nicht beigelegt

Zu Lebzeiten um digitales Erbe kümmern Einen Überblick über die diversen Zugänge zur digitalen Welt zu behalten, ist nicht einfach. Eine Herausforderung ist dies vor allem nach einem Todesfall. "Es ist dringend zu empfehlen, sich zu Lebzeiten um sein digitales Erbe zu kümmern", sagt Katharina Grasl von der Verbraucherzentrale Bayern.



Sinnvoll ist es, sich einen Überblick über seine Online-Konten zu verschaffen. "Das ist wichtig, weil es meist deutlich mehr sind, als zunächst vermutet", so Grasl. Zentral sind hierbei Mail-Konten, weil dort oft Nachrichten anderer Dienstanbieter auflaufen.



Am besten listet man auf, welche Konten, Benutzernamen und Passwörtern es gibt. "Diese Liste kann dann verschlossen in einem Umschlag oder auf einem USB-Stick abgespeichert werden", rät Grasl. Ratsam ist es, formal, also mit Datum und Unterschrift einen Bevollmächtigten zu bestimmen. (dpa)

Berlin. Eltern haben keinen Anspruch auf Zugang zum Facebook-Account ihres verstorbenen Kindes. Das entschied das Berliner Kammergericht am Mittwoch in zweiter Instanz. "Wir sehen es anders als das Landgericht", erklärte der Vorsitzende Richter Björn Retzlaff. Er betonte aber auch, dass die Entscheidung nicht leicht gefallen sei.Geklagt hatte eine Mutter, deren Tochter 2012 an einem Berliner U-Bahnhof von einem einfahrenden Zug tödlich verletzt wurde. Die Eltern wollen klären, ob es sich um einen Suizid gehandelt haben könnte und fordern von Facebook Zugang unter anderem zu den Chat-Nachrichten. Der US-Konzern verweigert dies und berief sich dabei auch auf den Datenschutz. Von der Offenlegung von Nachrichten wären demnach auch andere Nutzer betroffen, die mit der damals 15-Jährigen gechattet hätten - in der Annahme, dass die Inhalte privat bleiben. Bei ihrer Entscheidung haben die Richter die Frage, ob ein Konto vererbt werden kann, offengelassen. Ausschlaggebend war vielmehr das Fernmeldegeheimnis. "Das ist der Hauptpunkt unserer Entscheidung", so Retzlaff. Auch wenn das Fernmeldegeheimnis seinen Ursprung in der Telefonie habe, könne es hier angewendet werden.Facebook begrüßte das Urteil. "Gleichzeitig fühlen wir mit der Familie und respektieren ihren Wunsch", erklärte ein Sprecher des Netzwerks. "Wir bemühen uns darum, eine Lösung zu finden, die der Familie hilft und gleichzeitig die Privatsphäre Dritter, die möglicherweise betroffen sind, schützt."Enttäuscht und entkräftet reagierten die Eltern. Über ihren Anwalt erklärten sie: "Wir sind tief enttäuscht von dem Urteil und müssen uns erstmal sammeln, um die Kraft aufzubringen, die emotional höchst anstrengende Auseinandersetzung mit Facebook fortzusetzen. Besonders schmerzlich ist für uns auch das damit verbundene lange Warten auf eine endgültige Gewissheit."